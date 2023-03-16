Fenerbahçe, Sevilla'yı konuk ediyor!
Deplasmanda üstün oynadığı maçta şanssız bir yenilgi alan sarı lacivertliler, Kadıköy’de taraftarının desteğiyle Avrupa’nın iki numaralı kupasında adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turunda ilk maçta 2-0 yenildiği Sevilla’yı bugün sahasında konuk ediyor. Taraftarının desteği ile kazanıp adını çeyrek finale yazdırmak isteyen sarı-lacivertlilerin turu geçebilmesi için 3 farklı galibiyet alması gerekiyor.
2 farklı galibiyette maç uzatmaya gidecek. Tek farklı galibiyet ya da beraberlikte ise çeyrek finale çıkan takım Sevilla olacak.
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