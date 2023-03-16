Fenerbahçe, Sevilla'yı konuk ediyor!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turunda ilk maçta 2-0 yenildiği Sevilla’yı bugün sahasında konuk ediyor. Taraftarının desteği ile kazanıp adını çeyrek finale yazdırmak isteyen sarı-lacivertlilerin turu geçebilmesi için 3 farklı galibiyet alması gerekiyor.

2 farklı galibiyette maç uzatmaya gidecek. Tek farklı galibiyet ya da beraberlikte ise çeyrek finale çıkan takım Sevilla olacak.