Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ağır yaralı!

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın puan kaybını bekleyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşması 0-0 tamamlandı. Fenerbahçe şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

90. dakikada Ndao, Konyaspor adına golü buldu ancak pozisyon öncesi ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 90 puana yükseldi ve lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.

Süper Lig'de Fenerbahçe kalan 3 maçında sahasında Kayserispor, deplasmanda Galatasaray ve son olarak sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.