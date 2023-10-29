Fenerbahçe, Pendikspor'u rahat geçti!

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertlier karşılaşmayı 5-0 kazanarak Süper Lig'deki gaibiyet serisini 10 maça çıkardı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler 31. dakikada Erdem Canpolat'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 42. dakikada bu kez İrfan Can Kahveci topu filelere gönderdi. Fenerbahçe bu golle ilk yaryı 2-0 önde kapattı.

Edin Dzeko'dan hat trick

İkinci yarıda da baskılı ve bol pozisyonlu bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko karşılaşmanın 65. dakikasında skoru 3-0'a getiren golü kaydetti. Boşnak yıldız 77. dakikada bir kez daha sahne alarak kendisinin 2. takımının 4. golünü kaydetti.

87. dakikada da takımının 5. golünü atan yıldız golcü hat trick yaparak skoru 5-0'a taşıdı. Karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Fred oyuna devam edemedi

Mücadelenin ilk bölümünde sarı-lacivertlilerde sakatlık şoku yaşandı. Brezilyalı orta saha Fred, girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalarak, sakatlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından devam edemeyen Fred’in yerine teknik direktör İsmail Kartal, 9. dakikada Miha Zajc'ı sahaya sürdü.