Fenerbahçe Opet finalde VakıfBank'ın rakibi oldu
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi.
Serideki ilk maçı da 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, finale yükseldi. Fenerbahçe Opet, finalde Türk Hava Yolları'nı eleyen VakıfBank ile karşılaşacak.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül
Eczacıbaşı Dynavit: McKenzie, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Heyrman, Elif Şahin (Simge Aköz, Zeynep Palabıyık, Saliha Şahin, Ognjenovic, Gözde Yılmaz, Fatma Şekerci, Merve Atlıer)
Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Vargas (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina)
Setler: 24-26, 25-27, 19-25
Süre: 90 dakika (29, 35, 26)
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