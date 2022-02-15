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Fenerbahçe Opet çeyrek finale yükseldi

Temsilcimiz Fenerbahçe Opet, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son maçında Fransa'nın Beziers Volley takımını 3-0 yenerek grubunu ilk sırada tamamladı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Alexandros Mylonakos (Yunanistan), Vlastimil Kovar (Çekya)

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem, Buse Ünal, Fedorovtseva, Beliz Başkır, Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, İpar Kurt, Naz Akyol, Tutku Yüzgenç)

Beziers Volley: Mauriat, Howe, Farrol, Cugno, Basso, Soto (Rachelle, Balfet, Kinglo)

Setler: 25-8, 25-17, 25-19

Süre: 68 dakika (16, 25, 27)

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Fenerbahçe Opet çeyrek finale yükseldi