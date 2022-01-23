Fenerbahçe Opet: 1 - VakıfBank: 3

VakıfBank 14. galibiyetini alarak liderliğe yükselirken, Fenerbahçe Opet üçüncü yenilgisini alarak ikinci sıraya geriledi.

Birinci sete iyi başlayan VakıfBank, etkili olan servislerle 5-1 öne geçti. Fenerbahçe Opet, Fedorovtseva ve Vargas ile smaçlarla sayılar bularak 24-20 üstünlük yakaladı. Bartsch-Hackley ve Haak ikilisiyle sayılar bulan VakıfBank, Zehra ile de etkili olarak ilk seti 27-25 ile lehine çevirmeyi bildi.

İkinci set iki takımın yaptığı karşılıklı ataklar çekişmeli geçti. 22-22 beraberliğin ardından Fenerbahçe Opet, Vargas ile sayı bularak seti 25-23 aldı ve maçta 1-1 eşitliği yakaladı.

Üçüncü sete VakıfBank iyi başlamasına rağmen sarı-lacivertli ekip dengeyi kurmayı başardı. 17-17 beraberlik sonrası Zehra'nın bloklarıyla rakibini durduran VakıfBank, seti 25-21 kazandı.

Dördüncü sette çok etkili ataklar yapan VakıfBank, Haak'ın smaçlarıyla sayı buldu. Rakibi karşısında iyi savunma yapan VakıfBank seti 25-10 aldı ve rakibine 3-1 üstünlük kurdu.