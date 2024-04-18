Fenerbahçe-Olympiakos muhtemel 11'ler!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'a karşı yarı final için sahaya çıkıyor. Peki Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Olympiakos maçı şifresiz kanaldan mı gösterilecek? İşte kritik mücadele öncesi ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında bu akşam Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile sahasında karşılaşacak.
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Fenerbahçe-Olympiakos maçı hangi kanalda?
Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak ve TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak
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Fenerbahçe-Olympiakos maçının hakemi kim?
Müsabakayı, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.
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İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak.
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