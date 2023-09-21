Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı konuk ediyor!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'ı ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Macar hakem Gergo Bogar yönetecek. Karşılaşma EXXEN'den naklen yayınlanacak.

Bogar'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Theodoros Georgiou ile Balazs Szalai yapacak. Karşılaşmada Ferenc Karako ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 4, Avrupa'da ise 6 olmak üzere toplamda oynadığı 10 resmi müsabakayı da kazandı.

Söz konusu süreçte Avrupa'da çıktığı mücadelelerde rakip fileleri 21 kez havalandıran Fenerbahçe, maç başına 3,5 gol ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertliler, kalesinde ise 6 maç sonunda sadece 2 gol gördü.

Tek eksik Cengiz

Fenerbahçe, Nordsjaelland karşısına tek eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde ligde son oynanan Antalyaspor müsabakasında sakatlık yaşayan Cengiz Ünder karşılaşmada forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Kent, Mert Hakan, King, Batshuayi

NORDSJAELLAND: Hansen, Frese, Nagalo, Hansen, Villadsen, Svensson, Tverskov, Diomande, Schjelder, Ibrahim Osman, Ingvartsen