AjansHaber.com.tr Spor FB'den transfer yalanlaması

Fenerbahçe, Muric için Lazio ile anlaşmaya varıldığı haberlerini yalanladı

Fenerbahçe Kulübü, Kosovalı santrforu Vedat Muric için İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşmaya varıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Muric'e yönelik çeşitli kulüplerden transfer teklifi geldiği belirtilerek, "Ancak bugün bazı yayın organlarında oyuncumuzun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşıldığına dair haberler yer almıştır. Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Çok Okunan Haberler
Isla Flamengo'da
Erdoğan, Galatasaray Başkanı Cengiz'i kabul etti
MHK yönetimi istifa etti
FB'den transfer yalanlaması
Cengiz'den tarihi rest
Beşiktaş'a skandal hakem ataması
Malatyaspor hocasını buldu