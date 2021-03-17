Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, forvetlerinden bir türlü beklenen katkıyı alamadı. Kadrosuna Samatta, Cisse, Thiam gibi önemli golcüleri katmış olmasına karşın hücum hattında beklenen performansı gösterememeleri, sarı lacivertlileri forvet arayışlarına itti. Uzun bir süredir golcü arayan Kanarya, Porto'dan Moussa Marega ile sezon sonu için söz kesti.

Kadrosunda Samatta, Cisse ve Thiam gibi önemli golcüler bulunan Fenerbahçe, bu sezon 3 isimden de beklediği katkıyı alamadı. Ligde şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertlilerin bir yandan da gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvadığı belirtildi.

Kanarya'nın ara transfer döneminde de gündeme gelen Moussa Marega ile yeni sezon öncesi anlaştığı iddia edildi. Son 4 yıldır formasını giydiği Porto ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki forvetle her konuda anlaşma sağlandığı ileri sürüldü.

En uçta, forvet arkasında ve kanatlarda görev yapabilen yıldız futbolcu, güçlü fiziğinin yanı sıra tekniği ve sert şurtlarıyla öne çıkıyor.

Portekiz ekibiyle bu sezon 36 resmi karşılaşmada forma giyen Marega, bu maçlarda 11 kez rakip fileleri havalandırdı, 5 de asist yaptı.

PORTO DİRETİYOR

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin Marega için teklifine "Hayır" diyen Porto, golcü futbolcusuyla sözleşme uzatmayı istiyor. Ancak Malili oyuncunun sarı-lacivertlilere transferi konusunda net bir tavır sergilediği iddia ediliyor.

MAAŞI DA ARTACAK

Porto'da yıllık 900 bin euro kazanan Marega'nın Fenerbahçe'den daha yüksek bir teklif aldığı belirtildi. 29 yaşındaki futbolcunun imza atması halinde sarı-lacivertlilerden 1.5 milyon euro yıllık maaş alacağı ifade edildi.