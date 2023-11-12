Fenerbahçe, milli ara öncesi kritik virajda!

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

İkisi de formda

Ligde 6 galibiyet ve 3 beraberlik sonucunda topladığı 21 puanla 5. sırada bulunan Adana Demirspor, 30 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak.

Süper Lig'de sahasında çıktığı 6 maçtan da galip ayrılan Adana Demirspor, Fenerbahçe karşısında da bu serisini sürdürmek istiyor.

Eksikler

Fenerbahçe'de; Fred, Emre Mor, Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Aleksandar Djiku, Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek, Adana Demirspor maçının kamp kadrosunda yer almadı.

Muhtemel 11'ler

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Emre, Stambouli, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang.

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Zajc, Crespo, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.