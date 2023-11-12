Fenerbahçe, milli ara öncesi kritik virajda!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
İkisi de formda
Ligde 6 galibiyet ve 3 beraberlik sonucunda topladığı 21 puanla 5. sırada bulunan Adana Demirspor, 30 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak.
Süper Lig'de sahasında çıktığı 6 maçtan da galip ayrılan Adana Demirspor, Fenerbahçe karşısında da bu serisini sürdürmek istiyor.
Eksikler
Fenerbahçe'de; Fred, Emre Mor, Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Aleksandar Djiku, Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek, Adana Demirspor maçının kamp kadrosunda yer almadı.
Muhtemel 11'ler
ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Emre, Stambouli, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang.
FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Zajc, Crespo, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.
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