Fenerbahçe Milan'ın yıldızına talip oldu!

Forvet hattına takviye yapmak isteyen Sarı-lacivertlilerde flaş bir isim gündeme geldi.

Çizme basınından "calciomercato"nun haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan Divock Origi için harekete geçti.

Haberde, "Origi bu sezon Milan'da beklentinin çok altında kaldı ve Belçikalı futbolcunun İtalya macerası bir yıl sürebilir. Yaz aylarında Liverpool'dan ücretsiz olarak transfer edildi ama ilk 11'e girmekte zorlandı. Şimdi ayrılması gündemde ve Türk kulüplerinin dikkatini çekiyor." ifadelerine yer verildi.

Milan'ın geçirdiği kötü sezonun ardından takımdan ayrılması planlanan Origi için İtalyan devinin 7-8 milyon euro arasında bir gelir beklediği aktarıldı.

Bu sezon Milan formasıyla 35 resmi maça çıkan 28 yaşındaki golcü oyuncu, bu maçlarda 2 gol 1 asist kaydetti.

Origi ayrıca Liverpool ve Wolfsburg gibi takımların da formasını giydi.