Fenerbahçe Mbwama Samatta transferini açıkladı!

Sarı lacivertliler borsaya bildirdiği açıklamada "Profesyonel futbolcu Mbwama Samatta'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Aston Villa ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Fenerbahçe, dün sosyal medya hesabından önce uçak emojili tweet attı, daha sonra da uçağın indiğini belirten emojilerle bir tweet daha attı.

Kanarya, dün 27 yaşındaki forvet oyuncusunu İstanbul'a getirmişti.