Fenerbahçe, Ludogorets karşısında hata yapmadı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Bulgar ekibi Ludogorets'i konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-1 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Batshuayi ile 52. ve 90+3. dakikalarda Miha Zajc kaydetti. Ludogorets'in tek golünü 65. dakikada Becao kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 9'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Ludogorets ise 3 puanla üçücü sırada kaldı.

Grubun dördüncü hafta maçında Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak. Karşılaşma 9 Kasım Perşembe günü Bulgaristan'da oynanacak.