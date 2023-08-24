Fenerbahçe, Livakovic'i resmen açıkladı!
Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferini resmen duyurdu. Sarı-Lacivertliler başarılı eldivenin bugün İstanbul'a geleceğini bildirdi.
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb forması giyen Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Dominik Livakovic'in transferini resmen açıkladı.
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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