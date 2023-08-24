Fenerbahçe, Livakovic'i resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb forması giyen Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Dominik Livakovic'in transferini resmen açıkladı.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."