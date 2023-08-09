Fenerbahçe, Leicester City'nin yıldızına talip!

Fenerbahçe’nin orta saha pozisyonu için düşündüğü futbolculardan birinin Wilfred Ndidi olduğu belirtildi.

25 milyon euro piyasa değeri olan Wilfred Ndidi’nin sözleşmesi Haziran 2024’te bitiyor. Leicester, geride bıraktığımız sezonda Premier League’den Championship’e düşmüştü. Bundan dolayı kadroda yer alan birçok futbolcu ile yollar ayrılıyor. Nijerya Milli Takım oyuncusu olan Ndidi’nin de ayrılacak futbolcular arasında gösteriliyor.

Nijeryalı futbolcu, 25 milyon euroluk değeri ile Championship’in en değerli 3. ve Leicester'ın ise en değerli futbolcusu konumunda yer alıyor. Defansif orta saha oyuncusunun piyasa değeri, 2021 yılında 60 milyon euroyu bulmuştu.