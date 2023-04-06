Fenerbahçe kupada Kayserispor'u konuk ediyor!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakibi Sevilla'ya elenen ve yoluna Spor Toto Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası kulvarlarında devam eden Fenerbahçe, çeyrek final turunda konuk edeceği Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u eleyerek derbi mağlubiyetini unutturmayı ve yarı finale çıkmayı hedefliyor.

Kazanan takımın rakibi Sivasspor

Fenerbahçe, tek maç usulüyle gerçekleşecek mücadele sonunda Kayserispor'u elemesi halinde yarı finale çıkacak.

Sarı-lacivertliler bu turda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü ile eşleşmesinde hükmen galip sayılarak yarı finale çıkan Demir Grup Sivasspor ile eşleşecek.

Yarı final birinci maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

Fenerbahçe'de eksikler

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Lincoln Henrique, Joshua King, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde bu maçta forma giyemeyecek.