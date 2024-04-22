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Fenerbahçe kritik virajda!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Fenerbahçe'de dört eksik

Fenerbahçe, zorlu Sivas deplasmanında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde ve Miha Zajc Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

SİVASSPOR: Nikolic, Murat Paluli, Poungouras, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Koita, İbrahim, Bartuğ Elmaz, Menig, Rey Manaj.

FENERBAHÇE:  Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan, Szymanski, Tadic, Dzeko.

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