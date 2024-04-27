Fenerbahçe kritik derbide hata yapmadı! 2-1
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Dev derbide kazanan taraf 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-1 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Batshuayi ile 69. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü 82. dakikada Cenk Tosun attı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 89'a yükselterek lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Sarı-lacivertliler 93 puanı bulunan Galatasaray'la arasındaki 4 puanlık farkı korudu. Beşiktaş ise 51 puanda kaldı.
Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak.
Beşiktaş 10 kişi kaldı
Karşılaşmanın 25. dakikasıdna Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Al-Musrati, Fred'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Pozisyonu VAR'da izleyen hakem Volkan Bayarslan, sarı kartı iptal ederek kırmızı kart gösterdi. Al-Musrati'nin oyundan atılmasıyla Beşiktaş maçın geri kalan dakikalarını 10 kişi tamamladı.
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