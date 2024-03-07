Fenerbahçe kritik deplasmanda!

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla karşılaşacak.

RSC Anderlecht Stadı'nda (Lotto Park) oynanacak müsabaka TSİ 23.00'de başlayacak ve EXXEN'den naklen yayınlacak. Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşmada Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.

Müsabakanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 3 oyuncusunu sakatlık nedeniyle oynatamayacak.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Becao, İrfan Can Kahveci ile Joshua King, Union Saint-Gilloise karşısında forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

Muhtemel 11'ler

Union Saint-Gilloise: Moris, Machida, Burgess, Sykes, Terho, Montes, Sadıki, Puertas, Rasmussen, Nilsson, Amoura

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Cengiz, Tadic, Batshuayi