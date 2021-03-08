Fenerbahçe Konya'da puanları eşitlemeye çıkacak!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Erol Bulut ve öğrencileri maçı kazanarak Beşiktaş ile aradaki puan farkını indirmek, Galatasaray ile de puanları eşitlemek istiyor. Konyaspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor karşısına çıkıyor. Konya Büyükşehir Stadı’nda 19.00’da başlayacak maçı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Süleyman özay ile Esat Sancaktar yaparken, Bahattin Şimşek de 4. hakem olacak. Konyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında VAR odasında Alper Ulusoy, AVAR'da ise Mustafa Emre Eyisoy olacak. Fenerbahçe’de hedef Konyaspor deplasmanından 3 puanla ayrılmak. Maç öncesi detaylar haberimizde...

MAÇ HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

İki takım arasındaki mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Maç öncesi, maç esnası ve maç sonundaki tüm detaylar Ajansspor'da olacak. Fenerbahçe bu sezon deplasmanda 13 maça çıkarken 10 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler 32 puan toplarken 7 puan kaybı yaşadı.

FENERBAHÇE'DE KİMLER OYNAYAMAYACAK?

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Perotti, Mesut Özil, Sadık Çiftpınar ile sol üst arka adalesinde 1. derece zorlanma olan Sinan Gümüş ve kadro dışı bırakılan Caner Erkin takımdaki yerlerini alamayacak.

GUSTAVO TAKIMA DÖNDÜ

Fenerbahçe’de tedavi süreci tamamlanan ve takıma katılan Luiz Gustavo 4 maç sonra kadroya dahil oldu. Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş’ın ise sarı kart cezaları sona erdi. Antalyaspor maçının ikinci yarısında oyuna giren ve performansı beğenilen İrfan Can Kahveci’nin yine ikinci yarıda görev alması bekleniyor.

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ DURUMU

Fenerbahçe oynadığı 27 maçta 17 galibiyet 4 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. 49 gol atıp 28 gol yiyen sarı-lacivertliler, 55 puanla 3. sırada bulunuyor. Galatasaray'ın Sivasspor'a 2-2 berabere kalarak takıldığı haftada Fenerbahçe eğer kazanırsa puanları eşitlemiş olacak. Ancak; Galatasaray averajla önde bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe

•Altay Bayındır

•Gökhan Gönül

•Attila Szalai

•Serdar Aziz

•Filip Novak

•Luiz Gustavo

•Jose Sosa

•Dimitris Pelkas

•Bright Osayi Samuel

•Enner Valencia

•Mame Thiam

Konyaspor

•Eray

•Skubic

•Ahmet

•Abdülkerim

•Adil

•Diomande

•Jevtovic

•Hadziahmetovic

•Sekidika

•Cikalleshi

•Daci

3 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe’de 3 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Enner Valencia, Marcel Tisserand, ve İrfan Can Kahveci sarı kart görmeleri halinde Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecekler.

ARALARINDAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de 40. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 39 maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip gelebildi.

Fenerbahçe, rakibini 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, Konyaspor 44 golle yanıt verdi.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 19 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 13 maçı kazanırken, 4'ünü kaybetti, 2 müsabaka da berabere bitti.

Fenerbahçe, Konya'da 44 gol attı, kalesinde 24 gol gördü. Geçen sezon Konya'da yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.