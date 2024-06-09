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Fenerbahçe kongre üyeleri oy vermeye koşarak gitti

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul'da oy kullanmak isteyen taraftarların kabinlere koşarak gitmesi sosyal medyada viral oldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılıyor.

Oy verme işlemi 10.00'da başlayıp, 17.00'de sona erecek. Vefa Küçük, yaka kartı alma stantlarının saat 16.55'te kapatılacağını açıkladı.

Oy vermeye koşarak gittiler

Bazı telaşlı kongre üyelerinin oy vermeye koşarak gitmesi sosyal medyaya damgasını vurdu. Sabahın erken saatlerinde stadyuma gelen üyeler, oy vermek için adeta birbirleriyle yarıştı.

46 bin 410 kongre üyesi var

Genel kurula 46 bin 410 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.

Ali Koç'a oy veren üyeler sarı pusulayı kullanacak. Aziz Yıldırım'a oy vermek isteyen üyeler ise beyaz pusulayla tercihlerini yapacak.

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