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Fenerbahçe Konferans Ligi'nde çeyrek finalde

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe toplamda 3-1'lik skorla çeyrek finale yükseldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı. 

Union Saint-Gilloise'a galibiyeti getiren golü 68. dakikada Rasmussen kaydetti. 

Bu sonucun ardından ilk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe toplamda 3-1'lik skorla UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Union Saint-Gilloise ise turnuvaya veda etti.

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