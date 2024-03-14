Fenerbahçe Konferans Ligi'nde çeyrek finalde

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı.

Union Saint-Gilloise'a galibiyeti getiren golü 68. dakikada Rasmussen kaydetti.

Bu sonucun ardından ilk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe toplamda 3-1'lik skorla UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Union Saint-Gilloise ise turnuvaya veda etti.