Fenerbahçe komşudan eli boş döndü!
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. maçında Fenerbahçe deplasmanda Ludogorets'e 2-0 mağlup oldu. Temsilcimiz gruplarda ilk defa puan kaybetti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Bulgaristan ekibi Ludogorets'e konuk oldu. Huvepharma Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Ludogorets'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Piotrowski ve 90+2. dakikada Seco attı.
Bu sonucun ardından Ludogorets puanını 6'ya yükseltirken Fenerbahçe, 9 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki maçında Fenerbahçe 30 Kasım'da deplasmanda Nordsjaelland'a konuk olacak. Ludogorets ise deplasmanda Spartak Trnava ile karşılaşacak.
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