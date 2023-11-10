Fenerbahçe komşudan eli boş döndü!

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Bulgaristan ekibi Ludogorets'e konuk oldu. Huvepharma Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Ludogorets'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Piotrowski ve 90+2. dakikada Seco attı.

Bu sonucun ardından Ludogorets puanını 6'ya yükseltirken Fenerbahçe, 9 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Fenerbahçe 30 Kasım'da deplasmanda Nordsjaelland'a konuk olacak. Ludogorets ise deplasmanda Spartak Trnava ile karşılaşacak.