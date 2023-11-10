AjansHaber.com.tr Spor Fenerbahçe komşudan eli boş döndü!

Fenerbahçe komşudan eli boş döndü!

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. maçında Fenerbahçe deplasmanda Ludogorets'e 2-0 mağlup oldu. Temsilcimiz gruplarda ilk defa puan kaybetti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Bulgaristan ekibi Ludogorets'e konuk oldu. Huvepharma Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Ludogorets'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Piotrowski ve 90+2. dakikada Seco attı.

Bu sonucun ardından Ludogorets puanını 6'ya yükseltirken Fenerbahçe, 9 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Fenerbahçe 30 Kasım'da deplasmanda Nordsjaelland'a konuk olacak. Ludogorets ise deplasmanda Spartak Trnava ile karşılaşacak.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Tuzlaspor başkanına soruşturma!
Başkan Çebi adaylık kararını açıkladı!
Galatasaray zorlu deplasmanda!
Gençlerbirliği'nden 100. yıla özel bilet!
Cimbom Almanya'dan eli boş döndü!
Montella EURO 2024 için iddialı!
Beşiktaş Bodo'ya evinde de boyun eğdi!