Fenerbahçe King ile güldü!

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini 2-1 yenen Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürdü.

Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanan müsabakaya Fenerbahçe, topun kontrolünü sağlayarak başladı. İlk yarı boyunca rakip yarı sahada daha sık görülen sarı-lacivertliler, pozisyon bulmakta zorlanınca soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

Maçın ikinci yarısına tutuk başlayan Fenerbahçe, 63. dakikada yapılan oyuncu değişikliklerinin adından sonuca gitmeyi bildi. Müsabakanın 70. dakikasında Joshua King'in golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, 81. dakikada yine aynı isimle farkı 2'ye çıkardı. Müsabakanın 88. dakikasında Ofori'nin golüne engel olamayan Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla grubunda 2. maçını da kazanan sarı-lacivertliler liderliğe yükselirken, galibiyet serisini de 15 maça taşıdı.