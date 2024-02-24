Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk edecek!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde geride kalan 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, topladığı 67 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Süper Lig'de son 4 maçında hanesine 10 puan yazdıran Kasımpaşa ise 26 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle 39 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde beşinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de iki eksik

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.

Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Joshua King, mücadelede forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan Fred ise bu maçta riske edilmeyecek.

Muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, İrfan Can, Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko.

KASIMPAŞA: Ali Emre, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan, Gökhan Gül, M.Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Nuno Da Costa.