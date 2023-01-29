Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlıyor!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligdeki son 2 maçını deplasmanda oynayan ve 6 puan toplayan Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı da mağlup ederek zirve takibine yara almadan devam etmek istiyor.

Kasımpaşa ise ligde sıkıntılı günler yaşıyor. 19 puanı olan lacivert-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 11 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Selçuk İnan'ın ekibi, Kadıköy'de galip gelerek derin bir nefes almayı hedefliyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe, deplasmanda 6-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe'de 3, Kasımpaşa'da 1 eksik var

Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel ile Joshua King zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

Kasımpaşa'da ise kırmızı kart cezalısı Ben Ouannes, bu akşam oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.