Fenerbahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları ortaya çıktı

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadelenin 53. dakikasındaki tartışmalı pozisyon için flaş bir iddia gündeme atıldı.

Güven Yalçın'ın şutunda Samet Akaydın'ın müdahalesinin penaltı olduğu yönünde itirazlar geldi. Hakem Arda Kardeşler, bir süre VAR hakemi Hüseyin Göçek'in incelemesini bekledikten sonra oyunu devam ettirmişti.

Telegol programında sunucusu Serhat Ulueren, "VAR konuşmasını Temsilciler Kurulu'ndaki 4 üyenin birisinden aldım!" diyerek VAR konuşmalarını paylaştı.

İşte o VAR kayıtları

VAR Hüseyin Göçek: "Arda, bir dakika oyunu başlatma."

Hakem Arda Kardeşler: "Ne oldu?"

Hüseyin Göçek: "Samet kayarak giriyor, Livakovic'ten önce müdahalesi var, sağ dirseği açık. Top dirseğine çarpıyor veya dirseğiyle topu kesiyor. Pozisyona bakar mısın? Seni VAR'a davet ediyorum. Gel monitörden pozisyonu izle, yorumlayabilirsin. Kol, vücuttan fazla açık."

Arda Kardeşler: "Hüseyin, pozisyona çok uzak değildim. Önüm açıktı. Pozisyonu net gördüm. Tamamen bir çarpma, elle veya kolla oynama yok."

Hüseyin Göçek: "Benim önümde şu an görüntü duruyor. Gel pozisyona istersen sen de bak."

Arda Kardeşler: "Çok yakın mesafe. Kolun doğal konumda olduğunu düşünüyorum. Çünkü pozisyonu gördüm. Ben oyunu devam ettireceğim."