Fenerbahçe, Jorge Jesus'u KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Sarı-lacivertli kulüple bir süredir görüşme halinde olan 67 yaşındaki teknik direktör, dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelmişti.