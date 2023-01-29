Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'yi bitirdi!

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin transferi için oyuncu ve kulübü Parma ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda sol bek için düşünülen Oosterwolde sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada; "Kulübümüz Jayden Quinn Oosterwolde’nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma Calcio 1913 ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, 29 Ocak Pazar günü görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Oosterwolde'nin bonservisi

Fenerbahçe, Serie B ekiplerinden Parma’ya yaklaşık 8 milyon Euro ödeyecek. Yapılan anlaşmada bonusların yanı sıra sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi de bulunuyor.

21 yaşındaki Hollandalı sol bek bu sezon Parma'da 19 maçta forma giydi. Jayden Oosterwolde 19 maçta rakip fileleri 1 kez havalandırma başarısı gösterdi. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.