Fenerbahçe, isyanını bu video ile gündeme getirdi!

Süper Kupa Finalinin ardından Fenerbahçe ile TFF arasındaki ipler iyiden iyiye gerildi.

Başta Fenerbahçe'nin yer aldığı bazı Süper Lig ekipleri, Mehmet Büyükekşi yönetiminin bir an önce seçime gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.

Bu sezon ligde yaşanan sıkıntılardan Büyükekşi yönetimini sorumlu tutan Fenerbahçe, son 18 yılda saha içi ve saha dışında uğradığı haksızlıkları konu alan bir video klip hazırladı.

Fenerbahçe'nin Denizli deplasmanında şampiyonluğu son maçta kaybettiği olaylı geceye ait görüntülerle başlayan videoda Fenerbahçe'nin takım otobüsünün kurşunlanmasından 3 Temmuz şike kumpası sürecine kadar Sarı-Lacivertli camianın yakın tarihte yaşadığı sancılı süreçler konu alınıyor.