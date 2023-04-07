Fenerbahçe İspanyol sol beki kiralamak istiyor!

Fenerbahçe'nin sol bek için öncelikli hedefi Atletico Madrid forması giyen ve bonservisi Tottenham'da olan İspanyol yıldız Sergio Reguilon.

26 yaşındaki yıldız oyuncu sezon sonunda yeniden İngiltere'ye dönecek.

Tottenham'ın sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan yıldız oyuncuyu yeniden kiralamak istediği belirtildi.

Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde Tottenham ile görüşmelere başlayacağı ve şartların masaya yatırılacağı öğrenildi.

Bu sezon sadece 5 maçta forma giyen Regulion sakatlıklarla boğuştu. Toparlanmaya başlayan tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değerinin ise 15 milyon euro civarında olduğu kaydedildi.