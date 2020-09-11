Fenerbahçe ile Rizespor, Vedat Muriç konusunda anlaşamadı

Geçtiğimiz sezonun başında 3.5 milyon euro artı bir sonraki satıştan elde edilecek gelirin yüzde 15'i karşılığında Vedat Muriç'i kadrosuna katan Fenerbahçe, Kosovalı golcüyü 1 yıl sonra Lazio'ya sattı.

RİZESPOR'A VERİLECEK PARA: 2.5 MİLYON EURO

Sözleşmedeki madde gereği Karadeniz ekibine 2.5 milyon euro ödemesi yapması gereken sarı-lacivertlilerin, Rizespor'a para yerine oyuncu teklif ettiği öğrenildi.

RİZESPOR REDDETTİ

Ancak yapılan bu öneriyi reddeden Rizespor yönetimi, parayı nakit olarak istediklerini belirtti.

F.BAHÇE YENİ BİR TEKLİF SUNACAK

Rize'den gelen bu cevap üzerine yeni bir teklif sunmaya hazırlanan Kanarya'nın, bu kez oyuncu artı bir miktar para önereceği kaydedildi.