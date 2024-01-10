Fenerbahçe, Konyaspor'u ağırlıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

İstanbulspor'a konuk olduğu mücadeleyi 5-1 kazanan ve puanını 47'ye yükselten Fenerbahçe, averajla liderliğini sürdürüyor.

18 lig maçında 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip fileleri 49 kez havalandırırken kalesinde ise 15 gol gördü.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Sakatlıkları geçen ve bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, maç eksikleri sebebiyle bu akşam görev alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Alexander Djiku ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi-Samuel de bu maçta forma giyemeyecek.

Konya'da da eksik var

Konyaspor'da ise sakatlıkları bulunan Muhammet Demir ve Gökhan Töre'nin yanı sıra milli takımda bulunan Bruno Paz, sarı kart cezalısı olan Francisco Calvo, kadro dışı kalan isimler Sokol Cikalleshi ve Paul Bernardoni maçta forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.

KONYASPOR: Deniz, Ahmet Oğuz, Adil, Uğurcan, Guilherme, Oğulcan, Soner, Muric, Cicaldau, Moreno, Nelson Oliveira.