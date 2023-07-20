Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası!

Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, yine çok ses getirecek bir transfer için düğmeye bastı: O isim Salih Özcan.

Sarı-lacivertliler, 6 numara transferi için önemli isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Gündeme gelen son isim ise Borussia Dortmund'da forma giyen milli oyuncu Salih Özcan. 25 yaşındaki oyuncunun menajeri ile ilk teması kuran Sarı-lacivertliler, önümüzdeki günlerde Dortmund'un kapısını çalacak. Geçen sezon Köln'den Dortmund'a 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Salih, 6 ve 8 numaralarda forma giyebiliyor.

Ali Koç bizzat devreye girdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu transferde bizzat devreye girdiği ve transferi sonuçlandırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı belirtildi. Kariyerinde 281 karşılaşmada forma giyen Salih, 42 gol atarken 23 de asist yaptı. A Milli Futbol Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan milli oyuncu, 11 kez milli formayla boy gösterdi. Tecrübeli oyuncunun kulübü Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.