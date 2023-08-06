Fenerbahçe için geldi, Galatasaray ile görüştü!

İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile görüşen Tete'nin transferinde Galatasaray'ın da devreye girdiği iddia edildi.

Goal Brezilya'dan Raisa Simplicio'nun haberine göre; Brezilyalı futbolcu, Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde ileri bir düzeye geldi.

Shakhtar Donetsk ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan yıldız oyuncunun, Galatasaray'a transfer olmaya çok yakın olduğu ileri sürüldü.

Haber detayında Tete'nin temsilcileriyle sarı kırmızılı yönetimin görüşmelerinin sürdüğü de belirtildi.