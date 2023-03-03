Fenerbahçe için Alex Iwobi iddiası!

Fenerbahçe, Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen Alex Iwobi için devreye girdi.

Kulübünde mutsuz olan Nijeryalı hücum oyuncusunun ayrılmak istediği belirtildi. 26 yaşındaki futbolcunun ayrılık sonrası önündeki en iyi seçeneğin Fenerbahçe olacağı iddia edildi.

Sarı lacivertlilerin Iwobi transferi için yoğun uğraş verdiği ve 5 Mart'a kadar transfere nokta koymak istediği öne sürüldü.

Hücumun her bölgesinde oynayabilen yıldız futbolcunun gelmesiyle birlikte Jorge Jesus'un da elinin rahatlaması bekleniyor.

Transferin ilk etapta kiralık olarak düşünüldüğü ancak Iwobi'nin ayrılık ısrarının ardından satın alma durumunun olabileceği iddia edildi.

Nijeryalı yıldızın transferinin her an gerçekleşebileceği ve imzaların kısa süre içinde atılabileceği ifade edildi.

Alex Iwobi bu sezon Everton'da 28 maça çıktı. Başarılı isim bu maçlarda 1 gol attı. Ayrıca 8 de asist kaydetti.

1.83 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.