AjansHaber.com.tr Spor Fenerbahçe, Hollandalı sol beki bitiriyor!

Fenerbahçe, Hollandalı sol beki bitiriyor!

Fenerbahçe, İtalya Serie B ekiplerinden Jayden Oosterwolde'yi bitirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe, İtalya İkinci Ligi (Serie B) ekiplerinden Parma’da forma giyen Jayden Oosterwolde için ısrarcı.

İtalyan ekibiyle 10 milyon Euro’dan başlayan pazarlıklar 8 milyon Euro seviyesine kadar indi. Taraflar, bonuslar ve son detaylar üzerinde görüşüyor.

Fenerbahçe, 21 yaşındaki futbolcu ile ise her konuda anlaşmaya vardı.

Transferin resmiyete kavuşması halinde Sarı-Lacivertliler, 21 yaş altı statüsünde sayılan Hollandalı savunmacının lisansını yabancı sınırına takılmadan çıkarabilecek.

1.89 boyundaki Jayden Oosterwolde, Parma forması ile 19 maça çıktı, 1 gol kaydetti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
PSV'den Bruma hakkında çarpıcı açıklama geldi!
Mauro Icardi'nin bonservis bedeli belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu!
Futbolcuların tercihi neden Eyüpspor?
Galatasaray'dan dev proje! Hedef 10 milyar TL
Mata'ya talip çıktı! Süper Lig ekibi istiyor
Amatör müsabaka hakemlerinin ücretleri yenilendi