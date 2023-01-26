Fenerbahçe, Hollandalı sol beki bitiriyor!

Fenerbahçe, İtalya İkinci Ligi (Serie B) ekiplerinden Parma’da forma giyen Jayden Oosterwolde için ısrarcı.

İtalyan ekibiyle 10 milyon Euro’dan başlayan pazarlıklar 8 milyon Euro seviyesine kadar indi. Taraflar, bonuslar ve son detaylar üzerinde görüşüyor.

Fenerbahçe, 21 yaşındaki futbolcu ile ise her konuda anlaşmaya vardı.

Transferin resmiyete kavuşması halinde Sarı-Lacivertliler, 21 yaş altı statüsünde sayılan Hollandalı savunmacının lisansını yabancı sınırına takılmadan çıkarabilecek.

1.89 boyundaki Jayden Oosterwolde, Parma forması ile 19 maça çıktı, 1 gol kaydetti.