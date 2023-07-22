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Fenerbahçe Hırvat yıldızı bitiriyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin uzun zamandır istediği Hırvat yıldız, tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcu için ödeyeceği ücret belli oldu.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yabancı kaleci almak isteyen sarı-lacivertliler, uzun süredir Dominik Livakovic ile yakından ilgileniyordu.

Daha önce Hırvat eldivenle anlaşan ardından da oyuncunun kulübünü ikna eden sarı-lacivertlilerin yoluna Suudi ekibi Al-Nassr, taş koydu ve Dinamo Zagreb'e 10 milyon euro önerdi.

Suudiler, Livakovic'e de yıllık 6 milyon euro'dan 5 senelik kontrat teklif etti. Al-Nassr ile anlaşan Dinamo Zagreb son kararı Dominik Livakovic'e bıraktı.

2027'ye kadar Fenerbahçe'de

Hırvat eldiven ise; Fenerbahçe'ye söz verdiğini ve Arabistan'da oynamak istemediğini Suudi yetkililere bildirdi. Bu haber Fenerbahçe cephesinde mutluluk yaratırken, Hırvat kalecinin de önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki kaleciyle 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacak. Dominik Livakovic'e senelik 2 milyon euro ücret verilecek. Dinamo Zagreb'e ise taksitler halinde 9 milyon euro ödenecek.

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