Fenerbahçe-Hatayspor maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Hatayspor'u konuk edecek.
Süper Lig'in açılış maçında Rizespor'u 2-1 yenen Fenerbahçe, galibiyet serisi için sahaya çıkıyor.
Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele, beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE
Altay Bayındır
Gökhan Gönül
Lemos
Serdar Aziz
Caner Erkin
Luiz Gustavo
Ozan Tufan
Sosa
Ferdi Kadıoğlu
Thiam
Valencia
HATAYSPOR
Munir
Popov
Yusuf Abdioğlu
Pablo
Mesut Çaytemel
Aabid
Sackey
Selim Ilgaz
Gökhan Karadeniz
Ribeiro
Diouf
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