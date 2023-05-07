Fenerbahçe, Giresun'da takıldı!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Giresunspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı.
Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda deplasmanda Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe, zirve yolunda kritik bir puan kaybı yaşadı.
Karşılaşmanın 20. dakikasında Michy Batshuayi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, üstünlüğünü karşılaşmanın sonuna taşıyamadı ve karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe bu sonucun ardından maç fazlasıyla, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.
Yorumlar