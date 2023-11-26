Fenerbahçe geriden gelip kazandı! 2-1

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 48. ve 58. dakikalarda Dusan Tadic kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 39. dakikada Can Keleş attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 34'e yükseltti ve liderlik koltuğuna yeniden oturdu. Fatih Karagümrük ise 14 puanda kaldı.

Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Sivasspor'la karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise evinde İstanbulspor'u konuk edecek.