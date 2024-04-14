Fenerbahçe geriden geldi! 3 puanı kazanmayı bildi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 2-1 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Edin Dzeko ve 57. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi kaydederkeni, VavaCars Fatih Karagümrük'ün tek golü ise ilk yarının son dakikasında Can Keleş'ten geldi.

VavaCars Fatih Karagümrük 9 kişi kaldı

VavaCars Fatih Karagümrük'te Ryan Mendes 77. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Valentin Eysseric de 90+7. dakikada hakemi aldatmaya yönelik hareketinden dolayı ikinci sarı kartını gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

Bu sonuçla 85 puana yükselen Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Düşme hattındaki VavaCars Fatih Karagümrük ise 30 puanda kaldı.

33. haftada Fenerbahçe deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak. VavaCars Fatih Karagümrük ise İstanbulspor deplasmanına gidecek.