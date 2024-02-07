Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Kalyon Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek. Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 kişilik kamp kadrosunda Lincoln Henrique, Fred ve Rodrigo Becao yer almadı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Fred, Gaziantep FK deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Takımla birlikte çalışmasına karşın maç eksiği bulunan Rodrigo Becao'nun da bu mücadelede forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Muhtemel 11'ler

GAZİANTEP FK: Nita, Sorescu, Arda, Ertuğrul, N'koulou, Morais, Bikel, Furkan, Mustafa, Stankovski, Badji

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert, Çağlar, Bonucci, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, King, Batshuayi