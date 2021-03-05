Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde küfür eden 3 kişiye para cezası!

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçında yaşanan küfür ve hakaret olayıyla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra yasal işlemlerinin ardından serbest bırakılan 3 şüpheliye para cezası kesildi.

Süper Lig'in 24. haftasında Kadıköy'deki Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan küfür olayıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Koronavirüs salgını kısıtlamaları kapsamında 6 Şubat'ta seyircisiz olarak oynanan fakat protokole açık olan derbi maçında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bazı localardan kendisine küfür ve hakaret edildiğini iddia etmişti. Maç esnasında yaşanan o küfür olayına karşılaşmayı izlemek için statta olan bir Cumhuriyet savcısı da tanık olunca olayla ilgili soruşturma açıldı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Spor Şube Müdürlüğü polisleri inceleme başlattı. Kamera görüntüleri tek tek incelendi ve küfür edenlerin kimlikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında olaya karıştıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si hakkında "Hakaret" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden birinin ise "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.

Ayrıca söz konusu kişinin "Müsabakalara girmeme" cezasının bulunduğu da iddia edildi. Gözaltına alındıktan sonra yasal işlemlerinin ardından serbest bırakılan üç şüpheliye para cezası kesildi.