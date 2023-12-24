Derbi tatsız, tuzsuz!
Süper Lig'in 18. haftası derbi maça sahne oldu. Pozisyonun olmadığı ve rekor sayıda faulün çalındığı Fenerbahçe- Galatasaray maçı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Süper Lig'in 18. haftası derbi maça sahne oldu. Fenerbahçe kendi evinde ezeli rakibi Galatasaray'la 0-0 berabere kaldı.
Pozisyonun olmadığı ve çok sayıda faulün çalındığı maç oldukça kısır geçti.
Puanları paylaşan Fenerbahçe ve Galatasaray ligdeki konumlarını korudu
Maç Sonucu:
Fenerbahçe: 0
Galatasaray: 0
İlk 11'ler!
Fenerbahçe: Livakovic- Osayi- Djiku- Jayden- Ferdi- Crespo- İrfan Can- Szymanski- Cengiz- Tadic- Dzeko
Galatasaray: Muslera- Boey- Nelsson- Abdülkerim- Barış- Torreira- Kerem D.- Ziyech- Kerem A.- Mertens- Icardi
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