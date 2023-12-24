Derbi tatsız, tuzsuz!

Süper Lig'in 18. haftası derbi maça sahne oldu. Fenerbahçe kendi evinde ezeli rakibi Galatasaray'la 0-0 berabere kaldı.

Pozisyonun olmadığı ve çok sayıda faulün çalındığı maç oldukça kısır geçti.

Puanları paylaşan Fenerbahçe ve Galatasaray ligdeki konumlarını korudu

Maç Sonucu:

Fenerbahçe: 0

Galatasaray: 0

İlk 11'ler!

Fenerbahçe: Livakovic- Osayi- Djiku- Jayden- Ferdi- Crespo- İrfan Can- Szymanski- Cengiz- Tadic- Dzeko

Galatasaray: Muslera- Boey- Nelsson- Abdülkerim- Barış- Torreira- Kerem D.- Ziyech- Kerem A.- Mertens- Icardi