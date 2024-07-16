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Fenerbahçe, Fransız yıldızı duyurdu!

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi için futbolcu ve kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe uzun süredir transferi için büyük uğraş verdiği Allan Saint-Maximin'de mutlu sona ulaştı. Fransız yıldız, bugün kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayacak imzayı atmak için İstanbul'a gelecek.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferini KAP'a bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüzün, kendisi ve kulübü Al-Ahli ile kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir.

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