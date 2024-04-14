Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Fenerbahçe'de 8 eksik

Fenerbahçe'de VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesinde 8 eksik bulunuyor.

Belindeki rahatsızlık sebebiyle Olympiakos maçının kadrosundan çıkarılan Cengiz Ünder'in yanı sıra Yunanistan deplasmanında sakatlık yaşayan Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde, bu maçta forma giyemeyecek.

Yukatel Adana Demirspor mücadelesinde sakatlanan Alexander Djiku ile sakatlıklarını atlatmalarına karşın hazır olmayan Joshua King ve Mert Hakan Yandaş da Fatih Karagümrük deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

Sakat oyuncuların yanı sıra Sebastian Szymanski ve kaleci İrfan Can Eğribayat da cezalı olan isimler.

VAR koltuğunda yabancı hakem oturacak

Portekizli Andre Narciso'nun VAR hakemi olarak atandığı karşılaşmada, AVAR görevinde ise Mustafa İlker Coşkun, Murat Tuğberk Curbay ve Koray Gençerler bulunacak.

Muhtemel 11'ler

FATİH KARAGÜMRÜK: Sirigu, Biraschi, Salih, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Kourbelis, Emre Mor, Eysseric, Güven Yalçın, Lasagna,

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Zajc, Tadic, Dzeko