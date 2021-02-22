Fenerbahçe evinde yara aldı

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fenerbahçe-Göztepe maçı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

9. dakikada Göztepe öne geçti. Ani gelişen atakta Diabate'nin kendi ceza sahası önünden uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Halil Akbunar, kalesini terk eden Altay Bayındır'dan topu kurtardıktan sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

29. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta yere değerek hızlanan top, kaleci İrfan Can Eğribayat'a çarparak kornere çıktı.

42. dakikada Valencia'nın sağdan pasında Sosa'nın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı 2 hamlede kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Göztepe 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

59. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışında sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci İrfan Can Eğribayat topa sahip oldu.

76. dakikada sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Halil Akbunar'ın çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

83. dakikada Szalai'nin soldan ortasında, ceza sahasında Samatta'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

90+7. dakikada Mesut Özil'in sağdan kullandığı kornerde, ceza sahasında Serdar Aziz'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.

Göztepe, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Notlar

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, müsabakanın ikinci yarısında hücum oyuncuları Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Dimitrios Pelkas ve Sinan Gümüş'ü oyuna almasına rağmen Fenerbahçe, golü bulamadı ve Göztepe maçı 1-0 kazandı.

Bu sonuçla ligde 6. mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe 51 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 3 puan gerisine düştü.

Süper Lig'de 8. kez kazanan Göztepe ise puanını 32'ye çıkardı.

Sahasında 5. mağlubiyet

Fenerbahçe, bu sezon ligde yaptığı maçlarda iç sahada 5. mağlubiyetini yaşadı.

Deplasmanda sergilediği başarılı performansa karşın sahasında yaşadığı puan kayıplarıyla dikkati çeken sarı-lacivertli takım, evinde 5. kez mağlup oldu.

Sahasında İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe, son olarak Göztepe karşısında da puan elde edemedi.

Sarı-lacivertli takımın bu mağlubiyetleri iç sahada üst üste 3 (İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor) ve 2 (Galatasaray, Göztepe) maçlık periyotlarda yaşaması ise dikkati çekti.

Pelkas, 22 gün sonra formasına kavuştu

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, 22 gün sonra forma giydi.

Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta arka adalesinden sakatlanan Pelkas, ligde 3, kupada ise 1 müsabakada görev yapamamıştı.

Pelkas, karşılaşmanın 55. dakikasında Mame Thiam'ın yerine oyuna dahil oldu.

Öte yandan sarı-lacivertli takımda Gökhan Gönül, Süper Lig'de 12 maç sonra forma giydi. Deneyimli futbolcu, ligde son olarak 12 Aralık 2020'de Yeni Malatyaspor ile oynanan müsabakada görev yapmıştı. Gökhan Gönül, bu süreçte sadece Medipol Başakşehir ile 9 Şubat'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında sahaya çıkmıştı.