Fenerbahçe evinde Hatayspor'u konuk ediyor!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

Ligdeki son 2 maçında sırasıyla Giresunspor ve Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe, Hatayspor karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor. Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor ligde 15 puanla 14. sırada yer alıyor. Son 5 maçında yalnızca 1 defa mağlup olan Hatayspor, Fenerbahçe karşısında galibiyet arıyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekibin ise , 14 maçta 29 puanı bulunuyor. 2. sırada bulunan Fenerbahçe son 2 maçını kaybetti.

Crespo cezalı

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor karşılaşmasında çift sarı kartla oyundan ihraç edilen Crespo'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro da Hatayspor maçında yer almayacak.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Genç oyuncu, kart görmesi durumunda Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.